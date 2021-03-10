D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi.

Sürüklenerek refüje devrilen otomobilde 5 kişi sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye, polis, sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından Düzce istikameti trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından açıldı.

Öte yandan, araçtaki gençlerin Akçakoca ilçesinde arkadaşlarının nikah töreninden döndükleri öğrenildi.