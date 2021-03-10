Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da traktör ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kütahya’nın Emet ilçesinde, kıyafetini kaptırdığı traktörün şaftı ile su tankı arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Bir inşaata traktörüne bağlı tankla su taşıyan Mehmet A., su tankının vanasını kapattığı sırada pompayı çalıştıran şafta kıyafetini kaptırdı.
Tankla şaft arasına sıkışan vatandaş, çevredeki inşaat işçileri tarafından kurtarıldı.
Ağır yaralanan vatandaş, Dr. Fazıl Doğan Emet Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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