Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 20:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da çırçır fabrikası deposunda yangın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hassa ilçesinde bir çırçır fabrikası deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çay Mahallesi'ndeki bir çırçır fabrikasının deposundan duman çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.
Pamuk balyalarının zarar gördüğü depoda soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Haberler
- 00:27
- 00:06
- 23:53
- 00:21
- 00:23
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta kumar oynanan eve baskın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz