Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 19:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan eşzamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 21 şüpheli “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 440 gram eroin maddesi, 37 gram metamfetamin maddesi, 15 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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