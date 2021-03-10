Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kırşehir'in Akçakent ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki kişi yaralandı.
Kırşehir'den Akçakent ilçesine seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki otomobil, Mahsenli köyü yakınındaki engebeli arazide devrildi.
Yamaçta sürüklenen aracın sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışan Burhan K. ise çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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