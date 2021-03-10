Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AÖL sınav sonucu nasıl sorgulanır? 2021 AÖL sınav sonuç ekranı...
AÖL sınav sonucu nasıl sorgulanır? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık öğretim lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçları açıklandı. 2021 AÖL sınav sonucu sorgulama...
Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabından, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
AÖL sınav sonucu nasıl sorgulanır?
Öğrenciler, sonuçlara okulların internet sayfalarından ve MEB’in Twitter üzerinden paylaştığı linkten ulaşabilecek.
AÖL sınav sonucu sorgulama için tıklayınız.
Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı— MEB (@tcmeb) March 10, 2021
Öğrencilerimiz, sonuçlara okulların internet sayfalarından ve linkten ulaşabilecek.
https://t.co/ZtOrfsNv1B pic.twitter.com/lVHwGtRQXZ
Sıradaki Haber
Muğla'da plastik fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz