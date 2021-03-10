İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin yaptığı saha çalışmaları sonucu başka illerden temin ettiği kaçak hap ve gümrük kaçağı tütün sevkiyatı yaptığı belirlenen araç takibe alındı.

KOM ekipleri, kent girişinde düzenlediği operasyonda bir aracı durdurdu. C.K.’nın kullandığı araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan hap ile kıyılmış tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.