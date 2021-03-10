Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da karaca avlayan 4 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde kaçak olarak karaca avladıkları belirlenen 4 kişiye 19 bin 684 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yeşilova köyü mevkisindeki yol kontrol noktasına gelen, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurup aradı.
Araçta, poşet içinde yaklaşık 15 kilogram karaca eti ile 3 ruhsatsız av tüfeği ve 2 satır bulundu.
İlçenin Gemi köyünde ise zanlı U.C'nin bahçeye attığı poşette ve evindeki buzdolabında toplam 7 kilogram karaca eti ele geçirildi.
Söz konusu 4 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce 19 bin 684 lira ceza kesildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Avcılık
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