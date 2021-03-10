Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sünger fabrikasında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da sünger fabrikasında çıkan yangın zarara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Antakya Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde'deki bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Öte yandan aynı fabrikada 17 Şubat'ta da yangın çıktığı öğrenildi.
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