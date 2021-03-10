Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su alan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaada açıklarında su alan lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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