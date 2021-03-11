Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Veysel G. yönetimindeki 01 AFU 233 plakalı otomobil, Develi Bulvarı'ndaki kavşakta devrildi.
Kazadan yara almadan kurtulan Veysel G, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak durumu ilgililere bildirdi.
Kaza yerine gelen polis ekipleri, kısmen kapanan yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
Yapılan çalışmaların ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Kocaeli'de Covid-19 tedbirlerine uymayan 459 kişiye para cezası verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz