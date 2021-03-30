Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için kent genelinde 2021 yılının ilk üç ayında terörle mücadele faaliyetleri yaptı.

Jandarma ekipleri üç ay içerisinde PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen 9 adet malzeme deposu bulurken, bu depolarda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat ele geçirdi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılarak, 9 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli şahsın ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile tutuksuz olarak yargılanmasına devam ediliyor.

Sosyal Medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapan 4 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 3, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 1 şahıs yakalandı.