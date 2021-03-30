Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bir evde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf. AA]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen bir adrese operasyon düzenledi.
Evdeki aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi bulundu.
Şüpheli S.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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