Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te bir mahalle Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tayyip köyü Örencik Mahallesi'nde pozitif vakalar ve temaslı kişiler tespit edildi.
Hastalığın yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla mahallenin 10 gün karantinaya alınmasına karar verildi.
Bu kapsamda 30 Mart-9 Nisan tarihlerinde mahalleye giriş çıkışların sınırlandırılması, evlerinde tedavisi devam eden Covid-19 hastalarının ve temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köyden çıkışlarına müsaade edilmemesi, köyde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince izinli sayılması kararlaştırıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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