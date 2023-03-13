Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bayburt'ta belediyeye ait itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait A.T. yönetimindeki itfaiye aracı, Bayburt-Erzurum kara yolu Dede Korkut Kavşağı'nda E.D'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücü ile itfaiye aracında bulunan İ.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bayburt Trafik Kazası
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