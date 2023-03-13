Depremlerin ardından afetzedeler için imkanlarını seferber eden Muş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, velilerin de desteğiyle topladıkları oyuncak, kıyafet, çocuk bezi ve hijyen ürünlerini paketledi.

Yardımlar, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine gönderildi.

Okul Müdürü Remzi Sayılgan, gazetecilere, deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek olmak için okulda çalışma başlattıklarını söyledi.

Depremin ilk gününden bu yana herkesin afetzedelerin yanında olmaya çalıştığını belirten Sayılgan, şunları kaydetti:

"Öğrenci ve öğretmenlerimizle depremzede kardeşlerimizin yanındayız. 'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremler hepimizi derinden etkiledi. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımcı olmak, ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak istiyoruz. Islak mendil, bebek bezi gibi ihtiyaç duyulan malzemeyi temin etmeye çalıştık. Yardım kolileri ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde hijyen paketleri hazırladık. Bunları deprem bölgesine gönderdik."

Öğrencilerden Helen Sema Yentürk de depremden etkilenen insanlar için çok üzüldüklerini vurguladı.

Yaraları sarabilmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Yentürk, "Hijyen, giyim, gıda ve oyuncak kolilerini deprem bölgesine gönderdik. Depremzede kardeşlerimizle dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.