Şenoba Belediyesi bahçesinde düzenlenen törende, çiftçilere 260 dekar alanda ekilmek üzere 6 bin 100 hurma, erik, kayısı, şeftali, armut, badem, ceviz, kiraz ve ayva fidanı verildi.

Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, törende, tarımda üretimin önemli olduğunu ve tarımsal üretimi önemsediklerini söyledi.

Tarımsal çeşitliliği artırmak amacıyla çiftçileri üretim yapmaya teşvik ettiklerini ve onları desteklemeye gayret ettiklerini belirten Doğan, "Şeftali, badem, ceviz, Trabzon hurması, ayva fidanları dağıtıyoruz. Bu fidanları yetiştiren çiftçilerimiz var. Bunların sayılarını artırmak ve çeşitliliğini artırmak amacındayız." dedi.

Çiftçi Serdar Bulut, meyve fidanlarının bölgede veriminin yüksek olduğunu aktararak, destek için yetkililere teşekkür etti.