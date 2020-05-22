Zaman zaman şiddetli rüzgarın da eşlik ettiği yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyarmıştı

Meteorolojiden dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren (22.05.2020 Cuma) öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.