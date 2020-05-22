Türkiye'ye dönmelerinin ardından 6 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Emir Karatekin Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 276 kişiden 233'ünün 14 günlük karantina süresi doldu. Sağlık görevlileri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, otobüslere bindirilerek memleketlerine uğurlandı.

Karantina altındaki vatandaşlardan 43'ünün ise tedbir amaçlı Çankırı Devlet Hastanesinde olduğu, tedavilerinin ardından memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

AFAD İl Müdürü Abdullah Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuveyt'den gelen misafirleri de sorunsuz uğurladıklarını söyledi.

Karantina altında 276 kişinin bulunduğunu, bunlardan 233'ünün tahliyesinin gerçekleştirildiğini belirten Özçelik, "Hastanedekilerin durumu da iyi. Tedbir amaçlı hastanede tutuyoruz, ardından inşallah evlerine göndereceğiz. Son grubumuzu da sıkıntısız bir şekilde uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çankırı olarak 3 ayrı ülkeden gelen grubu sıkıntısız bir şekilde uğurladık." dedi.

Karantina altındaki vatandaşları 13 otobüsle 30 farklı şehre gönderdiklerini dile getiren Özçelik, süreç boyunca emeği geçenlere teşekkür etti.