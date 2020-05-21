Kayseri Erciyes yolu Hisarcık Meydanı'nda freninin boşaldığı iddia edilen Kadir Çolak yönetimdeki hafriyat kamyonu, bir motosiklet ve 3 araç ile yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Çolak ile 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.