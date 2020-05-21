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Hafriyat kamyonu araçlara ve evin duvarına çarptı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de hafriyat kamyonunun 3 araca ve evin duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananların hastanedeki işlemleri sürüyor.
Kayseri Erciyes yolu Hisarcık Meydanı'nda freninin boşaldığı iddia edilen Kadir Çolak yönetimdeki hafriyat kamyonu, bir motosiklet ve 3 araç ile yol kenarındaki evin duvarına çarptı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Çolak ile 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: kayseri hafriyat kamyonuSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 17:22
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