Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20, Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-31 ve Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan dolayısıyla tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım gidiş şeridi servis yolundan devam ediyor.

Ünye-Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Batman-Gercüş yolunun 55-56. kilometrelerinde (Kayapınar yol ayrımı) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Hekimhan-Malatya yolunun 28-29. kilometrelerindeki Sarsap Tüneli'nde bakım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.