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Güncel
AA 13.08.2024 10:26

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 43 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonda 43 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 43 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, tüfek, bunlara ait mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 70 lira, 20 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak, biri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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