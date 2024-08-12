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Güncel
AA 12.08.2024 17:41

Çöp konteynerlerine zarar veren motosiklet sürücüsüne 25 bin 274 lira ceza kesildi

Niğde'de 12 çöp konteynerine zarar veren motosiklet sürücüsüne 25 bin 274 lira ceza uygulandı.

Çöp konteynerlerine zarar veren motosiklet sürücüsüne 25 bin 274 lira ceza kesildi
[Fotograf: AA]

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sungurbey Polis Merkezi Amirliği ekipleri, motosikletli kişinin, Fertek Mahallesi'nde 12 çöp konteynerine zarar verdiği görüntülerin Niğde Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine sürücüyü yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak", "koruma başlığı kullanmamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddeleri ile "kamu malına zarar vermek" suçundan toplam 25 bin 274 lira idari para cezası uygulandı.

Motosikletin sahibine de "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından kullanılmasına izin vermek" maddesinden 12 bin 977 lira para cezası kesildi.

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