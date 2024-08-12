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Güncel
AA 12.08.2024 15:45

"Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı"nı 3 günde 150 bin kişi ziyaret etti

20 yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 3 günde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı.

"Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı"nı 3 günde 150 bin kişi ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturduğu ve 9 Ağustos Cuma günü açılışı gerçekleştirilen fuar, dördüncü gününde Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda devam ediyor.

Fuarı ilk gününde 52 bin, ikinci gününde 48 bin, üçüncü gününde ise 50 bin kişi ziyaret etti.

"Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı"nı 3 günde 150 bin kişi ziyaret etti

Kahramanmaraş'ın kültürel ve ticari hayatına katkı sağlaması hedeflenen fuara Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi çevre illerden de ziyaretçiler geliyor.

Her yaştan kişinin katıldığı fuarda konserler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, alışveriş, spor alanları, söyleşi gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Fuar, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

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