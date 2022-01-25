İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yağışın bugün de devam etmesi beklenen kentte, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya heasbından, şehirler arası otobüs seferleine ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Kıymetli hemşerilerim, ilimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirler arası otobüslerin çıkış kısıtlaması bugün saat 13.00'e kadar uzatılmıştır" dedi.

Kıymetli hemşehrilerim;



İlimizde Esenler, Harem ve cep otogarlarındaki tüm şehirlerarası otobüslerin çıkış kısıtlaması



bugün (SALI) saat 13.00’e kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/FU78yxhDwS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022

Özel araçlar trafiğe çıkamayacak

Öte yandan, toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmamasına karar verildi.



