Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emeklilere maaş farkı ne zaman yatacak? Emeklilere zamlı maaş farkı ne zaman ödenecek?
Emeklilerin maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere oluşan maaş farkı tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.
Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltildi. 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.
Emekli maaş farkı ayın kaçında ödenecek?
Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.
Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.
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