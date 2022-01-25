Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kumar oynarken suçüstü yakalandılar
[Fotoğraf: İHA]
Osmaniye’de bir iş yerinin ikinci katında özel olarak hazırlanan odada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi’nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi aldı.
Yapılan fiziki takibin ardından kumar oynatıldığı bilgisini doğrulayan ekipler, iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinin ikinci katında özel hazırlanan odada kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslara "Kabahatler Kanunu"ndan idari işlem yapılırken iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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