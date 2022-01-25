Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 9 ahırın çatısı çöktü
[Fotoğraf AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ahırın çatısı çöktü. İki küçükbaş hayvan telef oldu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 9 ahırın çatısı çöktü.
Kar şartlarına uygun inşa edilmeyen ahırlardaki 2 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kar yağışının ilerleyen günlerde de süreceği tahmin ediliyor.
Kaymakamlıktan, vatandaşların, çatılarda biriken karı güvenli bir şekilde temizlemeleri için uyarılarda bulunuldu.
Etiketler: Gaziantep Kar Yağışı
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