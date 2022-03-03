Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da istinat duvarı çöktü, toprak kayması meydana geldi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da bir inşaat alanının üst kısmındaki istinat duvarının çökmesi sonucu toprak kayması meydana geldi.
İstanbul'un Kartal ilçesinde Yakacık Yeni Mahalle Orman Sokak'taki bir inşaat alanının üst kısmındaki istinat duvarı, yağışın etkisiyle çöktü.
Duvarın çökmesinin ardından bölgede toprak kayması meydana gelirken, sokağın bir kısmında da yol üzerinde çatlaklar oluştu.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Kartaltepe Belediyesi zabıta ekipleri geldi. Çevrede inceleme yapan zabıta ekipleri, çatlaklar oluşan sokağı geçişe kapattı.
Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
Son Haberler
- 16:03
- 15:42
- 15:29
- 15:19
- 15:31
Sıradaki Haber
Denizli-Antalya kara yolunda ulaşım aksıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz