Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da kar yağışı elektrik kesintilerine neden oldu
Burdur'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan 34 yerleşim yerinde çalışmalar devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Burdur genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası Vali Ali Arslantaş başkanlığında kriz masası oluşturuldu.
Yağıştan dolayı meydana gelebilecek olası olumsuzluklara müdahale edecek 123 araç, 333 personel ile elektrik kesintileri için 56 ekip göreve haz bekliyor.
Kumanya hazırlıkları yapıldı
Kızılay tarafından dağıtıma hazır yeterli sayıda kumanya hazırlandı, 24 saat esasına göre çalışma planı için gerekli koordinasyon sağlandı.
Kar yağışının etkisinin arttırmasıyla bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.
Elektrik kesintisi yaşandığı belirlenen 34 yerleşim yerine yeniden enerji verilmesi için ekipler çalışmalara devam ediyor.
Etiketler: Burdur Elektrik Kar Yağışı Meteoroloji Yağış
Son Haberler
- 14:30
- 14:27
- 14:25
- 14:34
- 14:14
Sıradaki Haber
Van'da av yasağı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz