Av yasağının başlamasıyla av ve yaban hayvanları üreme dönemine girdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü, 2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı ile ağustos ayına kadar avcılık faaliyetlerinin yasak olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir. ​Bu hususlara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır" denildi.