Mersin'in Mut ilçesinde Meydan Mahallesi'nin Sarıtaş mevkiinde hayvancılık yapan Mustafa Diniç, sabah saatlerinde gelen sesler üzerine ağılına gitti ve çok sayıda sokak köpeğinin girdiğini fark etti.

Köpekleri uzaklaştıran Diniç, 6 kuzu ile 9 tavuğunun telef olduğunu gördü.

Diniç'in ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ağılda inceleme yaptı.

Diniç, gazetecilere hayvanlarının telef olmasından dolayı üzüntü yaşadığını söyleyerek, "Mağdur olduk, zor durumdayız. Belediyeden de köpekler konusunda yardım istiyoruz" dedi.