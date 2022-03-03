Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçi servisi kaldırıma çarptı, 4 kişi yaralandı
Aksaray'da işçi servis minibüsünün kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şammas Dede Gündoğdu idaresindeki işçi servis minibüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde kaldırıma çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerinene çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki işçilerden 49 yaşındaki Hatice Kaçpınar, 27 yaşındaki Samet Tamer, 30 yaşındaki Menduh Ak ve 33 yaşındaki Nazire Akıncı yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Servis Aracı Trafik Kazası
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