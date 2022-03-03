Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 11:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Ordu'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyrukludan 1'i tutuklandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.
Geçmiş dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen 7 yabancı uyruklu, Ünye ve Altınordu ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Irak uyruklu M.K.A.A ise tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 14:30
- 14:27
- 14:25
- 14:34
- 14:14
Sıradaki Haber
Tüfekle yaralamaya 14 yıl hapis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz