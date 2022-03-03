Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tüfekle yaralamaya 14 yıl hapis
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 4 ay önce bir iş yerine girerek Hasan A.'yı tüfekle ağır yaralayan Y. B. 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Y.B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.
Söz verilen sanık Y.B., çok pişman olduğunu belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sanığa 14 yıl hapis cezası verdi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 14 Kasım 2020'de dikimevinde çalışan Hasan A., iş yerine giren şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren Y.B. aracıyla kaçarken yakalanmıştı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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