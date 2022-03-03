Başvuru tarihi ve şekli

- Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

- Adaylar, başvurularını e-Devlet, Millî Eğitim Bakanlığı

- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek;

şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru şartları neler?

- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.

- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.

- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.