MEB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler, nasıl yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 1.651 Personel alımı yapacak. Peki başvuru şartları neler, alımı ne zaman yapacak? İşte detaylar...
Başvuru tarihi ve şekli
- Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
- Adaylar, başvurularını e-Devlet, Millî Eğitim Bakanlığı
- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek;
şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Başvuru şartları neler?
- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
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