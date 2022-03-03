Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 11:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli-Erzincan karayoluna çığ düştü
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli-Erzincan karayoluna çığ düştü. Tünel sayesinde karayoluna düşmeden Pülümür Çayı'na düşen kar kütlesi, suyun akışını da bir süre engelledi. Olası durumlara karşı Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolu da araç trafiğine kapatıldı.
Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür Vadisi mevkiinde yer alan çığ tünelleri yine bir tehlikenin önüne geçti.
Karayolunun 45. kilometresinde çığ düştü. Kar kütlesi, 12. çığ tüneli sayesinde karayoluna düşmeden Pülümür Çayı'na aktı, çayın akışını da bir süre engelledi.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan Tunceli Valiliği, çığ tehlikesi nedeniyle Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunda güvenli hale gelinceye kadar araç trafiğine kapatıldığını belirtti.
Vatandaşların alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.
Meteoroloji uyarmıştı
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Tunceli geneli için şiddetli yağmur ve kar yağışı için uyarıda bulunmuş vatandaşların muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını istemişti.
Etiketler: Çığ Kar Yağışı Meteoroloji Tunceli Ulaşım Yağış
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