Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 11:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tren raylarını çaldılar
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, demir yolu hattındaki rayları çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kizirli Mahallesi'nde tren raylarının çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Akçalar Jandarma Karakol Komutanlığı iş birliğiyle bölgede çalışma başlatan ekipler, 43 yaşındaki K.A. idaresindeki kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 2,5 metre uzunluğunda TCDD'ye ait olduğu tespit edilen 15 tren rayı ile hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen oksijen tüpü, mutfak tüpü, gaz armatürü ve 4 metre gaz hortumu ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü ile araçtaki T.K, F.B. ve C.S. gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Hırsızlık Kahramanmaraş
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