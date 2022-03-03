Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 1 yıldır firari olan ve "silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü E.T'yi merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
E.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Diyarbakır PKK/KCK Terör Örgütü
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