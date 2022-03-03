Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da farklı suçlardan aranan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Van'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin il genelinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda 6 ayrı suçtan 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.A, İpekyolu ilçesindeki evinde gözaltına alındı.
Z.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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