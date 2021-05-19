Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da Filistin'e destek konvoyu
[Fotoğraf: AA]
İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırıları İstanbul’da protesto edildi. Çok sayıda sürücü, konvoy oluşturarak Türkiye ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.
İsrail’in işgal altındaki topraklarda sivillere yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. İstanbul’da, çok sayıda sürücü konvoy oluşturdu.
Avrupa Yakasından harekete geçen konvoy Türkiye ve Filistin bayraklarıyla, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.
Konvoydakiler, yol boyunca korna çaldı, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti Gazze İsrail İstanbul
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