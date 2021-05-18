Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
15 gün haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 15 gün haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
İnşaat işlerinde çalıştığı öğrenilen Bahattin Karaboya'dan15 gün haber alamayan çalışma arkadaşları, Diliskelesi Mahallesi 712 Sokak'ta yalnız yaşadığı evine gitti.
Kapıyı zorlayarak açan arkadaşları, Karaboya'nın cansız bedenini buldu.
Karaboya'nın cesedi emniyet ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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