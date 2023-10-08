İsrail ordusu, ölen 26 askerinin kimliklerini açıkladı

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, ölen 26 askerin isimlerinin yayınlanmasına izin verildi, askerlerin ailelerine de bilgi verildi.

İsrail ordusu, resmi internet sitesinde öldürülen askerlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı bir bağlantı paylaştı.

İsrail radyosundan yapılan açıklamada ise ölenler arasında Nahal Tugayı Komutanı, Tekşuf Taburu Komutanı, Maglan Birliği Komutan Yardımcısı, bir bölük komutanı ve iç cephe komutanlığında bir grup liderinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyonu başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılmıştı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 256 kişinin hayatını kaybettiğini, 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.