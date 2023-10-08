Açık 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.10.2023 09:59

İsrail ordusu, ölen 26 askerinin kimliklerini açıkladı

İsrail ordusu, dün sabahtan bu yana ölen 26 askerin ismini paylaştı.

İsrail ordusu, ölen 26 askerinin kimliklerini açıkladı
[Fotograf: AA]

Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, ölen 26 askerin isimlerinin yayınlanmasına izin verildi, askerlerin ailelerine de bilgi verildi.

İsrail ordusu, resmi internet sitesinde öldürülen askerlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı bir bağlantı paylaştı.

İsrail radyosundan yapılan açıklamada ise ölenler arasında Nahal Tugayı Komutanı, Tekşuf Taburu Komutanı, Maglan Birliği Komutan Yardımcısı, bir bölük komutanı ve iç cephe komutanlığında bir grup liderinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Hamas: İsrailli esirlerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden fazla
Hamas: İsrailli esirlerin sayısı Netanyahu'nun düşündüğünden fazla

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyonu başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılmıştı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 256 kişinin hayatını kaybettiğini, 1788 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basınında saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta otomobil minibüse çarptı: 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
Şırnak'ta ev yangını: Kullanılamaz hale geldi
10:57
Mermer ve doğal taşta 3,7 milyar dolarlık ihracat
10:51
Yunanistan geri itti, 54 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
10:47
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
10:36
Afganistan'daki depremde can kaybı 2 binin üzerinde
10:38
Ankara'daki yangında dumandan etkilenen itfaiye eri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
FOTO FOKUS
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ