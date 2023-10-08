Beşiktaş'ta otomobil minibüse çarptı: 4 yaralı

Sabah 07.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu mevkiinde meydana gelen kazada, Murat Balcı idaresindeki minibüse aynı istikamette seyretmekte olan Emre K. yönetimindeki otomobil çarptı.
Kazada minibüs devrilirken, caddede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 yolcu, minibüsten hafif yaralı olarak çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Otomobil sürücüsünün ise 102 promil alkollü olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü.