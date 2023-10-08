Açık 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.10.2023 09:40

Beşiktaş'ta otomobil minibüse çarptı: 4 yaralı

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 yolcu yaralandı. Otomobil sürücüsünün ise alkollü olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta otomobil minibüse çarptı: 4 yaralı

Sabah 07.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu mevkiinde meydana gelen kazada, Murat Balcı idaresindeki minibüse aynı istikamette seyretmekte olan Emre K. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada minibüs devrilirken, caddede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 yolcu, minibüsten hafif yaralı olarak çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün ise 102 promil alkollü olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü. 

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Eskişehir'de terör propagandasına 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:55
Şırnak'ta ev yangını: Kullanılamaz hale geldi
10:51
Yunanistan geri itti, 54 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
10:47
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
10:36
Afganistan'daki depremde can kaybı 2 binin üzerinde
10:38
Ankara'daki yangında dumandan etkilenen itfaiye eri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
10:31
Eskişehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
FOTO FOKUS
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde çok sayıda noktayı bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ