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Güncel
DHA 07.10.2023 16:40

Eskişehir'de terör propagandasına 2 gözaltı

Eskişehir'de, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir'de terör propagandasına 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler B.K. ve A.Ç.'nin sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığını tespit etti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan B.K. ve A.Ç., evlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor. 

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