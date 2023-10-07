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Güncel
AA 07.10.2023 16:36

Niğde Gastronomi Festivali başladı

Niğde'de Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "Gastronomi Festivali" başladı.

Niğde Gastronomi Festivali başladı

Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, orkestra eşliğinde valilik binası yanındaki festival alanına yürüdü.

Niğde Valisi Cahit Çelik, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, 3 gün sürecek festivalin hayırlı olmasını diledi.

Festivalde, birbirinden farklı etkinlikler, yarışmalar, konserler ve çalıştaylar düzenleneceğini belirten Çelik, "Niğde tarihiyle, turizmiyle çok ciddi bir potansiyele sahip. Belediye Başkanı'mızın gayretleriyle bundan sonra bir 'festivaller şehri' olarak da alınacak. Güzel şehrimize yaptığı katkılardan dolayı Başkan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Bu festivaller sayesinde Niğde'miz daha iyi noktalara gelecek" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de festivalin ilkini patates, ikincisini elma festivali olarak düzenlediklerini söyledi.

Üçüncüsünü ise Gastronomi Festivali olarak tek çatı altında yaptıklarını dile getiren Özdemir, "Festivalimizin, başta şehrimize, esnafımıza, gençlerimize, herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele keserek festivalin açılışını yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra, kadın kooperatifleri ve yöresel sokak lezzetlerinin tanıtıldığı stantları gezerek, dondurma kesti.

Pazar günü sona erecek festival kapsamında, akşam müzisyen Semicenk konser verecek.

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