İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

Görüşmede İran'ın nükleer programı ve Viyana'daki uluslararası müzakereler ile bölgesel meseleler ele alındı.

İki liderin, ortak hedefleri başarmak için karşılıklı koordinasyonun önemini vurguladıkları ve COVID-19'un Omicron varyantıyla mücadele için aşı çalışmalarını görüştükleri aktarıldı.