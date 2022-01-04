Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, COVID-19'un Omicron varyantıyla mücadele ve serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Viyana'da İran'ın nükleer programına ilişkin yapılan uluslararası müzakereleri ele aldı.

Görüşmede Başbakan Johnson, İngiltere'nin, "müzakerelerin nükleer anlaşmanın tamamen yeniden işlerlik kazanmasıyla sonuçlanmasını istediğini" dile getirdi.

Ancak bunun için İran'ın iyi niyetle hareket etmesine ihtiyaç olduğunu söyleyen İngiliz Başbakan, "Diplomatik kapı açık ancak bir anlaşmaya varmak için zaman daralıyor" dedi.