Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'a destek vermeyenlerin oranı rekor seviyede
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de yapılan "halk desteği anketlerinde", Başkan Joe Biden'ı desteklemediklerini söyleyenlerin oranı yüzde 56'ya çıktı.
Amerikan basın kuruluşu CNBC'nin yaptığı ankete göre, Joe Biden'a destek vermeyenlerin oranı, aralık ayında rekor seviyeye ulaştı.
Ankette, Biden'ın başkanlık performansından memnun olmadıklarını bildirenlerin sayısı yüzde 56 olarak kaydedildi.
Aynı kuruluş tarafından nisanda yapılan ankette de katılımcıların yüzde 49'u, eylülde yapılanda ise yüzde 54'ü Biden'ın performansını beğenmediklerini ifade etmişti.
Biden, ekonomi ve COVID-19'da sınıfta kalıyor
Ankete yanıt veren katılımcıların çoğu, Biden'ın en düşük performans gösterdiği alan olarak ekonomi ve COVID-19 ile mücadele alanlarına işaret ediyor.
Katılımcıların yüzde 60'ı Biden'ın ekonomi performansını beğenmezken yüzde 55'i de COVID-19 politikalarını onaylamadığını kaydetti.
Etiketler: ABD ABD Ekonomisi Joe Biden Koronavirüs
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