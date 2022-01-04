Mikail Yüksel'e gönderilen mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanlara karşı ırkçı ifadeler de dikkat çekti.

Türk asıllı siyasetçi Yüksel, uzun süredir ırkçı ve Türkiye karşıtlarının hedefinde olduğunu söyleyerek, "Özellikle terör örgütlerine ve İslam düşmanlarına karşı yaptığım siyaset, çok kişiyi rahatsız ediyor. Bu yüzden hakaretlere ve ırkçı saldırılara uğruyorum" dedi.

Önceden de ırkçı mektuplar aldığını ve Türkiye'ye dönmesini isteyenlerin olduğunu aktaran Yüksel, "Bu, bizim için normale döndü, benim burada siyaset yapmamı istemiyorlar. Mektupta, 'Ülkene dön, pis domuz" yazılmış, bana ırkçı hakaretlerde bulunmuşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişler" diye konuştu.

Daha önce Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki bir kişi, 26 Mayıs'ta Göteborg Mahkemesi tarafından 5 bin kron cezaya çarptırılmıştı.